شيرين: لست مسؤولة عن ارتفاع أسعار تذاكر حفلي المقرر بالسعودية (فيديو)

أكدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أنها ستقوم بإحياء حفل كبير في قاعة نيارة في العاصمة السعودية، الرياض، يوم الـ 31 من أكتوبر/تشرين الثاني الجاري لصالح مرضى السرطان والحفل برعاية جمعية “سند” الخيرية ومخصص للنساء فقط.

وقالت النجمة المصرية في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، إنها ليست مسؤولة عن ارتفاع تذاكر الحفل، وإنما الجهة المنظمة هي المخولة بالأمور المالية والإدارية للحفل.

وأضافت شيرين أنه “ربما تكون الجهة المنظمة للحفل لجأت إلى ذلك لجمع أكبر قدر من التبرعات لصالح المرضى الذين نحاول تخفيف أعبائهم بشتى الطرق”.

وأوضحت المطربة الشهيرة، أنها فوجئت من السخرية الواسعة على مواقع التواصل من ارتفاع أسعار الحفل، ولكنها التمست العذر للناس لأنهم لا يعرفون كواليس الحفل ودوافعه.

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل شنوا هجومًا حادًا على شيرين بسبب ارتفاع تذاكر حفلها بالرياض بشكل خيالي.