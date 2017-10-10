سعوديون يسخرون من أسعار تذاكر حفل شيرين عبدالوهاب في المملكة (صور)

تداول سعوديون عبر موقع التواصل “تويتر” خبرًا عن قيام المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب بإحياء حفل يعود ريعه لمرضى السرطان في العاصمة السعودية، الرياض.

وورد في ملصق منشور عن دعوة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال لمرضى السرطان لحضور حفل الليالي العربية الخامس، ويقام برعاية الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز.

وستشارك شيرين في الحفل المخصص للنساء فقط في الـ 31 من أكتوبر/تشرين الثاني.

فيما استنكر سعوديون عبر هاشتاغ #شيرين_في_الرياض، أسعار التذاكر المبالغ فيها، إذ تبدأ من 3000 ريال كحد أدنى وتصل إلى 10000 ريال.

وسخرت “هيفاء” بقولها، إن المبالغ الموضوعة للتذاكر تعالج مرضى السرطان دون الحاجة للحفل: “عشرة آلاف قيمة التذكرة تعالج مريض السرطان مباشرة دون حفلة”.

وقالت “سارة”: “عشره آلاف قيمة التذكرة أسافر فيها إلى أندونيسيا لمدة أسبوع وأسمع البومات شيرين كلها وأنا منسدحه في الطيارة!”.

#شيرين_في_الرياض

أعالج خلق الله من السرطان و أموت أنا من الجلطة. pic.twitter.com/Q02uoSbuOP — مصطفى | Mustafa (@mustafa_499) October 10, 2017

فيما اتهمت “دانة” الفنانة المصرية باستغلال الحفل للتربح المادي: “أقل تذكره بـ3000 ريال. حضرت حفل لـ Adele تذكرتها بـ 1200 ريال، ومستغليتها بعد”.

بدورها، تهكمت “نورا”: “طيب لما تخلص شيرين من حفلة الطبقة المخملية هذي ويتبرعون بفلوسهم الزايدة لمرضى السرطان أتمنى عمل حفلة طبيعية للشعب!”.

وقال “عبدالعزيز”: “قيمة التذكره تساوي راتب موظف هيئة ترفيه المترفين والطبقة المخمليه أتسمع أغانيها في اليوتيوب أفضل بـ70 مرة”.

ولم تصدر أي جهة رسمية سواء من السعودية أو مصر معلومات مؤكدة عن حضور شيرين للمملكة، كما لم تشر الفنانة المصرية بدورها عبر صفحاتها الرسمية للحفل.