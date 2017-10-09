بسبب شرط قيادة السيارة.. سعودي يفسخ خطبته قبل مراسم عقد القران

فوجئ شاب سعودي في العقد الثالث من عمره أثناء مراسم عقد قرانه على إحدى الفتيات وقبيل وصول المأذون الشرعي اشتراط والدها سيارة لابنته مسجلة باسمها في أنظمة المرور، كما اشترط عليه أن يستخرج لها رخصة قيادة ويسمح لها بالقيادة لاحقا.

لكن الشاب اعتذر عن قبول الشرط، ولم تنفع شفاعة الشافعين في تراجع الأب عن قراره؛ ما دفع الشاب للخروج من المنزل رافضا شرط القيادة الذي لم يكن يتوقعه. بحسب وسائل إعلام محلية.

وقام الشاب لاحقا بالاتصال بأحد أبناء عمومته من أجل إحضار وليمة العشاء التي تكفل بها لأهل خطيبته ولم يقم بمشاركتهم الوليمة.

وكان الشاب اتفق مع والد الفتاة منذ رمضان الماضي بأن يكون المهر المقدم 40 ألف ريال وأن تبقى الفتاة بوظيفتها الصحية، ولم يطرأ أي شروط جديدة إلا بعد الإعلان عن السماح بقيادة المرأة للسيارة.