شرطة القصيم بالسعودية تطيح بمطلق النار على عامل بسوق الذهب

أعلنت شرطة القصيم في المملكة العربية السعودية الإطاحة بالمتهم الذي أطلق النار على مقيم في سوق الذهب بعنيزة، وذلك بعد ساعات من ارتكابه جريمته.

وأوضح الناطق الإعلامي للشرطة، أن الجهات الأمنية فور تلقيها البلاغ بواقعة إطلاق نار على مقيم في العقد الثاني من العمر يعمل في سوق الذهب بعنيزة، أمس الأحد، بدأت بتحرياتها المكثفة لضبط الجاني. وفق موقع “أخبار 24”.

وأضاف أنه بعد ساعات تم التوصل إلى الجاني وضبطه والعثور معه على سلاح الجريمة، حيث تبين أنه سعودي في العقد الرابع، وتم إيداعه بمركز التوقيف لاتخاذ اللازم.

يذكر أن مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل أظهر شخصا يدخل أحد محلات الذهب ثم يقوم بإطلاق النار على أحد العاملين فيه، وتهديد الآخر، ثم غادر الموقع بهدوء تام، وأسفرت الواقعة عن إصابة المقيم بجروح سطحية تلقى على أثرها العلاج.