بالفيديو.. إطلاق نار على بائعين في محل ذهب بمدينة عنيزة السعودية

تداول نشطاء سعوديون وحسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، مقطع فيديو لشخص يدخل محل مجوهرات ويقوم بإطلاق النار من المسافة صفر على بائعين فيه.

ويظهر في الفيديو الذي لم يتسن لـ”إرم نيوز” التحقق من مدى صحته، رجلاً يدخل المحل في ساعات النهار بكل هدوء وثبات قبل أن يقوم بإشهار مسدس أخفاه في جيبه على أحد البائعين ويقوم بإطلاق النار ثم ينتقل للشخص الآخر الجالس في المحل ويطلق عليه النار أيضاً ويغادر.

وتم نسب الحادثة إلى ما شهدته مدينة عنيزة السعودية صباح يوم الأحد، عندما دخل رجل مجهول الهوية محل ذهب بالفعل وأطلق النار على بائعين في المحل، دون وجود أي تأكيد رسمي.

وكانت تقارير محلية قد قالت إن بائع بمحل ذهب في مدينة عنيزة تعرض لإطلاق نار في حادثة فتحت الجهات الأمنية التحقيق فيها في ظل تضارب الأنباء عن مصير من تعرضوا لإطلاق النار.