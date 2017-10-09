بسبب هذه العبارة التي قالها لأبيه.. محكمة جدة تعاقب الابن بالسجن والجلد

حكمت المحكمة الجزائية بجدة في المملكة العربية السعودية على ابن متهم بعقوق والده بالسجن لمدة عامين مع جلده.

ورأت المحكمة ثبوت الحكم بعد توجيه الابن لأبيه سبابًا، ونعته بـ”الكذاب” خلال جلسة المحكمة الجزائية.

وفي التفاصيل، قال الابن لأبيه في الجلسة “كذاب وستين كذاب”، فقضت المحكمة بدورها بسجنه عامين وجلده 500 جلدة، وأخذ التعهد المشدد عليه بالإحسان لوالده والامتثال له. وفق موقع “أخبار 24”.

وتعد هذه الدعوى هي الثانية التي يقدمها الأب ويتهم فيها ابنه بعقوقه ومحاولة إيذاء شقيقاته وتهديدهن بالضرب، فيما أنكر الشاب هذه التهم، ورد عليه أثناء الجلسة بعبارة “كذاب وستين كذاب”، ما اعتبرته المحكمة عقوقًا وأصدرت حكمها المذكور.