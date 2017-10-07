منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم على “قصر السلام” بجدة السعودية

أصدرت منظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم السبت، بيانًا أدانت فيه بأشد العبارات “الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له نقطة حراسة أمنية خارجية” في قصر السلام الملكي في مدينة جدة، غربي السعودية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، عن “خالص التعازي لأسر الشهداء والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل”، مؤكدًا “تضامن المنظمة ووقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها”.

وشدد على “مساندة المنظمة جميع ما تتخذه المملكة من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية، حمايةً لأمن الوطن وحفاظًا على سلامة مواطنيها”.

وأشاد العثيمين بـ”يقظة رجال الأمن السعودي الذين أحبطوا هذه العملية الإرهابية وتصدوا لها”، لافتًا إلى أن “الذين خططوا لها ودعموها إنما ينفذون مخططًا يائسًا يعمل على الإخلال بالأمن في المملكة”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في وقت سابق، السبت، عن مقتل رجلي أمن وإصابة 3 آخرين في هجوم استهدف نقطة حراسة تابعةً للحرس الملكي بقصر السلام في جدة، تم خلاله أيضًا مقتل المهاجم وهو سعودي الجنسية.

ولم تُعرف بعد دوافع الهجوم، كما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه.

يشار إلى أن قصر السلام يكتسب أهمية خاصة كونه مقر الديوان الملكي، وكذلك مكان انعقاد مجلس الوزراء بمدينة جدة، وفيه يتم استقبال الوفود الرسمية، وهو يعد من القصور الحديثة.