الداخلية السعودية توضح حقيقة الهجوم على “قصر السلام” بجدة.. وتكشف هوية المنفذ

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم، تفاصيل الهجوم على قصر السلام بجدة، مؤكدًا أنه في حدود “الساعة (الثالثة وخمسة وعشرين دقيقة) من فجر يوم السبت تعرضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع هونداي تحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081)”.

وأكد المتحدث، أنه “تم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف، مما نتج عنه مقتله بنفس مكانه في الحال، كما نتج عن هذا العمل الجبان استشهاد كلٍ من 🙁 وكيل رقيب / حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول/ عبدالله بن فيصل السبيعي)، وإصابة كلٍ من: ( العريف / وليد بن علي شامي، والجندي أول / أحمد صالح القرني، والجندي أول / عبدالله هندي السبيعي)، حيث يتلقون حاليًا العلاج اللازم “.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إنه “قد اتضح من إجراءات الثتبت من هوية ذلك الشخص بأنه يدعى / منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (سعودي الجنسية) ويبلغ من العمر (28) عامًا، وضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف، ثلاث قنابل حارقة مالتوف”.

وتابع: “لا تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها وسيتم الإعلان عما يستجد لاحقًا”.

ساعات من الانتظار

وشغل هذا الهجوم الغامض الذي تعرض له قصر السلام الملكي في مدينة جدة السعودية، سكان المملكة، في ظل شح المعلومات الرسمية عن الهجوم “الأجرأ” كما يبدو مقارنة بالهجمات المسلحة التي شهدتها المملكة في السنوات القليلة الماضية.

وخلال الساعات الماضية كانت الصور والمعلومات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي، هي الشيء الوحيد الذي عرفه السعوديون عن الهجوم الذي خلف قتلى ومصابين، دون أن تنفي الجهات الرسمية صحة تلك المعلومات، وبينها صورة للمهاجم ذاته ممددًا بعد مقتله.

وفي ظل تواجد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارة رسمية إلى روسيا حاليًا، وتواجد ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض، لا يعرف بالضبط ما إذا كان الهجوم يستهدف قصر السلام بحد ذاته لتحقيق خرق أمني بالوصول لأحد قصور الحكم شديدة الحراسة، أم أنه يستهدف شخصية قيادية تواجدت في القصر.

وحبس أبناء المملكة أنفاسهم على موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، في انتظارالإعلان الرسمي عن تفاصيل الهجوم ونتائجه، وهو ما انعكس في التفاعل اللافت مع الوسم المتعلق بالهجوم طوال ساعات اليوم السبت.

وكتب الأمير والأكاديمي السعودي المعروف، الدكتور خالد آل سعود معلقًا على الوسم “#محاولة_اقتحام_قصر_السلام” “(خابوا وخسروا ) ولله الحمد والمنة”.

فيما علق طبيب القلب السعودي الشهير، الدكتور خالد النمر، على الوسم بالقول: “اللهم احفظ بلادنا وقادتنا من شر الأشرار وكيد الفجار وأدم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار”.

وقال المغرد بكر المطيري: “#محاولة_اقتحام_قصر_السلام اللهم أرحم الشهداء من أبطال الحرس الملكي اللهم أحفظ قيادتنا و جيشنا ووطننا خابوا وخسروا ،، أعداء الإسلام”.

بينما اختار مغردون آخرون نشر الصور والمعلومات المتداولة عن الهجوم رغم عدم تأكدها، مثل “مقتل إرهابي حاول اقتحام قصر السلام في مدينة جدة، على أيدي أفراد الحرس الملكي المشرفين على تأمين القصر”.

تحذير أمريكي

وعززت السفارة الأمريكية في الرياض، من مخاوف خطورة الهجوم، عندما وجَّهت تحذيرًا للمواطنين الأمريكيين مطالبة إياهم بتوخي الحذر في المنطقة المحيطة بقصر السلام في جدة، اليوم السبت، بعد تقارير عن الحادثة.