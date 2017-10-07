السفارة الأمريكية في السعودية تعلّق على محاولة اقتحام قصر السلام في جدة

نقلت وكالة “رويترز” للأنباء أن السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية وجَّهت تحذيرًا للمواطنين الأمريكيين مطالبة إياهم بتوخي الحذر في المنطقة المحيطة بـ”قصر السلام” في جدة اليوم السبت، بعد تقارير عن وقوع هجوم هناك.

وكان ناشطون سعوديون قد تداولوا في وقت سابق اليوم السبت، معلومات تفيد بمقتل “إرهابي” حاول اقتحام قصر السلام في مدينة جدة، وهو أحد أهم قصور الحُكم وصناعة القرار في المملكة، حيث مقر الديوان الملكي، وكذلك مكان انعقاد مجلس الوزراء.

وتناقل الناشطون صورة شخص ممدّ على الأرض، قالوا إنه “الإرهابي” المذكور، بعد مصرعه على أيدي أفراد الحرس الملكي المشرفين على تأمين القصر.

#محاولت_اقتحام_قصر_السلام اللهم إنا نجعلك في نحورهم

ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم أرحم شهدائنا الابرار

وارزقهم عالي جنانك يارب pic.twitter.com/PNdGGGcz13 — خلف بن بخيت???????? (@KHEER__) October 7, 2017

#محاولت_اقتحام_قصر_السلام

لعنة الله على هالدواعش

الله يرحم الشهيد حماد المطيري و الشهيد عبدالله السبيعي

ويسكنهم الفردوس الاعلى من الجنة . pic.twitter.com/IdsH7iae4a — راشد ???????? (@sbabra1) October 7, 2017

وذكر بعض النشطاء أن عنصرين من الحرس الملكي قُتلا، أثناء تصدّيهما لمحاولة الاقتحام المزعومة، وهما:”حماد علي المطيري، وعبدالله فيصل السبيعي”.

غير أن تقارير إعلامية محلية هوَّنت من الحادثة، مشيرة إلى أنها هجوم على نقطة أمنية قرب قصر السلام.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء، كما لا يمكن لموقع “إرم نيوز” الجزم بصحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.