أنباء عن فرار المعلم يحيى المعجمي إلى قطر بعد تغريداته المسيئة للسعودية

صرح عدد من زملاء المعلم يحيى المعجمي في المملكة العربية السعودية، أنه نجح في إخفاء فكره المتشدد إلى أن سنحت له الفرصة وفر هاربا إلى قطر.

ولفت أحد زملاء المعلم يحيى، أن المعجمي عاد إلى جازان في رمضان الماضي وأخبر زملاءه أن إيفاده إلى الخارج قد انتهى، لكنه عاد وغادر بحجة أن لديه بعض الأوراق يجب أن ينهيها، وذلك لإخفاء نيته في الهرب، بحسب صحيفة “المدينة”.

وسبق أن أعلنت وزارة التعليم السعودية، يوم الثلاثاء، طيها قيد المعلم المعجمي بعد إساءته لرموز الدولة عبر تغريدات على حسابه الشخصي “تويتر”.

وذكرت السلطات السعودية، أن المعجمي تجاوز حدود عمله، ليكشف عن فكره المتطرف وتأييده للإخوان المسلمين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مبارك العصيمي، أن الوزارة استغنت عن خدمات المعجمي، بعد تطاوله على رموز المملكة وعدد من شيوخ البلد، وإشادته برموز نظام الإخوان المسلمين.

وادعى المعجمي أنه إداري لدى السفارة السعودية في باريس، وهو ما خرجت السفارة لاحقا ونفته، حيث أعلنت أنه معلم موفد إلى العاصمة الفرنسية وأنها سبق وقامت بطي سجله بسبب تفكيره المتشدد.