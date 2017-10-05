الخطوط السعودية قد تدرج أسهم وحدة الشحن في البورصة في 2018

قال المدير العام لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر إن الشركة المملوكة للدولة قد تدرج حصة من أسهم وحدتها الخاصة بالشحن في البورصة خلال 2018.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، على هامش فعالية في مدينة دبي، الخميس، إن خطة الإدراج تتضمن إدراج 30 بالمائة من أسهم شركة الخطوط السعودية للشحن للاكتتاب العام في العام المقبل.

ولفت الجاسر إلى أن الشركة بدأت في جلب شريك استراتيجي وتعمل عليها كشركة خاصة، ومن ثم ستذهب إلى عملية الطرح كشركة مساهمة.

وكانت المملكة قررت خصخصة 6 وحدات في ناقلتها الوطنية.

وأضاف الجاسر أنه في أعقاب تلك الخطوة قد يتم طرح أسهم شركتي الطيران الخاص والشركة السعودية للخدمات الطبية التابعتين.