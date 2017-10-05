وزير الطاقة السعودي يحدد موعد الطرح العام الأولي لـ”أرامكو”

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس، إنه لا توجد مؤشرات على أن الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو السعودية سيتجاوز موعده المحدد، مضيفا أن الطرح سيتم في النصف الثاني من 2018.

وخلال مشاركته في منتدى للطاقة في موسكو، قال الفالح إن إعلان الطرح العام الأولي للشركة سيتم “في الوقت المناسب”.

أضاف أنه يري حاليا خلافات أقل بين الأهداف الروسية والسعودية في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

من جانبه، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية اليوم الخميس، إن خطة الطرح العام الأولي لأسهم الشركة مازالت تمضي في مسارها للتنفيذ في عام 2018.

وخلال منتدى حول الطاقة في موسكو، قال الناصر إن الشركة ستجرى تقييما للمستثمرين المحتملين في الوقت الذي تمضي فيه قدما صوب إحراز تقدم بشأن قرار توقيت ومكان الطرح.

وكان الناصر كشف في شهر يناير الفائت أن الطرح العام لشركة “أرامكو”، التي تُعد أكبر شركة نفط في العالم، سيتم في النصف الثاني من 2018. منوهاً أن الإدراج سيتم في البورصة السعودية، إضافة إلى بورصة أو بورصتين إضافيتين.

كما أن الفالح نوه في أكثر من مناسبة أن الاكتتاب لا يمكن التعامل معه إلا من خلال أسواق الأسهم الأكبر مثل بورصتي نيويورك، ولندن.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن في شهر أبريل 2016 أنه سيتم طرح أقل من 5% من شركة “أرامكو” السعودية في بورصة البلاد، إضافة إلى تأسيس صندوق استثمار في الخارج يشتري أسهم الشركة من البورصة المحلية.

وذكر أن تقديرات قيمة “أرامكو” تبلغ نحو 2 إلى 2.5 تريليون دولار، “وهذا سيضاعف حجم البورصة السعودية، خاصة بعد طرح الشركات التابعة لها للاكتتاب أيضاً”، مشيرًا أن طرح 1% من الشركات التابعة فقط، سيصبح أكبر اكتتاب في العالم.