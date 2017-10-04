على غرار قيادة المرأة للسيارة.. “الكلباني” يطالب بتعيين سعوديات فقيهات

أكد الشيخ السعودي عادل الكلباني، إمام جامع المحيسن في العاصمة الرياض، ضرورة السماح بتعيين نساء فقيهات يتحدثن في الأمور الفقهية، تزامنًا مع صدور أمر بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

ولفت الكلباني إلى أن وجود نساء فقيهات سيعود بفائدة كبيرة على النساء السعوديات، قد لا يحققها الرجال.

وكشف إمام جامع المحيسن، في مقالة له نشرها في صحيفة “الرياض” تحت عنوان “غياب الفقيهات”، أن التفقه في الدين يعم الرجال والنساء، مستدلا على ذلك بفقه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، والتي بلغت درجات عظيمة بهذا العلم.

منوها إلى أن فقه النساء يحتاج إلى من يلم بتفاصيل حياتهن ويقدر على تفهم احتياجاتهن، وهو ما لا يحسنه كثير من الرجال، مطالبًا بضرورة إفساح المجال لتفقه النساء.

وأضاف الكلباني أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقتصر على تعليم النساء، بل كانت أيضاً تفتي الرجال وتناقش أفكارهم وتصوب مخطئهم وتنصح غافلهم وتفقه جاهلهم.