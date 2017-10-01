أول مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارات في السعودية

أول مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارات في السعودية

المصدر: فريق التحرير

أعلنت جامعة سعودية كبيرة عزمها فتح مدرسة ؛لتعليم النساء قيادة السيارات في المملكة، بعد الأمر الملكي الذي سمح لهن بذلك اعتبارًا من حزيران/يونيو 2018.

وذكرت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، التي تقدم نفسها على أنها أكبر جامعة للنساء في العالم ،السبت، في تغريده على حسابها الرسمي على موقع تويتر “تستعد #جامعة_الأميرة_نورة لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة بالتعاون مع الجهات المختصة”.

ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه بعد صدور أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو المقبل.

وجامعة الأميرة نورة مؤسسة تعليمية كبيرة تتلقى التعليم فيها أكثر من 60 ألف طالبة في 34 كلية في العاصمة السعودية ،الرياض، ومدن مجاورة.

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