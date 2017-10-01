خلال تدشين مشاريع خدمية.. الملك سلمان: أبوابنا وهواتفنا مفتوحة لكل مواطن

أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، على هامش تدشين مشروعات خدمية بمدينة الطائف، أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين في كل الأوقات، وأنه يرحب بمقترحاتهم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “دشن الملك مشروعات الطائف الجديد التي تضم مطار الطائف الجديد، ومدينة سوق عكاظ، وواحة التقنية، والضاحية السكنية، والمدينة الصناعية، والمدينة الجامعية”.

وقال الملك في كلمته بالمناسبة “رحم الله من أهدى إليّ عيوبي، إذا رأيتم أي شيء فيه مصلحة لدينكم قبل كل شيء ولبلادكم بلاد الحرمين الشريفين، الذين نحن كلنا خدام لها، فأهلًا وسهلًا بكم، وأكرر أبوابنا مفتوحة وهواتفنا مفتوحة وأذاننا صاغية لكل مواطن، وشكرًا “.