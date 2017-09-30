السعودية تبني قرية باسم الملك الراحل عبدالله وسط السودان

انتهت هيئة الهلال الأحمر السعودي، السبت، من بناء مشروع قرية “العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز” السكنية ، بولاية الجزيرة وسط السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء “سونا”، عن مدير مكتب الهيئة السعودية بالسودان، محمد الشمراني، قوله: “القرية تضم 700 وحدة سكنية، بتكلفة بلغت 140 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 37 مليون دولار أمريكي”.

وأضاف الشمراني أنها “تضم أيضًا مدرستين للمرحلة الابتدائية، ومسجدًا ومركزًا صحيًا”، ولفت إلى أنه “سيتم إدخال خدمات المياه والكهرباء إلى القرية قريبًا”، لكنه لم يحدد موعدًا.

وفي يوليو/ تموز الماضي، افتتح الهلال الأحمر السعودي قرية سكنية بالولاية ذاتها، لإسكان 240 أسرة سودانية.

وبين عامي 2009 و2013 أشرف الهلال الأحمر السعودي في إقليم دارفور غرب السودان، على تشغيل 21 مركزًا صحيًا، و21 محطة مياه. كما أنشأ 24 مركزًا صحيًا ومحطة مياه جديدة، ووزع 70 سيارة إسعاف.