أعلنت “فوتسي راسل”، عن تأجيل ترقية البورصة السعودية، إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، فيما قرّرت ترقية البورصة الكويتية إلى مؤشر الأسواق الناشئة الصاعدة.

وقالت “فوتسي” في بيان، اليوم السبت، إنها ستقوم بإعادة تقييم للبورصة السعودية في آذار/ مارس المقبل.

وتعدُّ البورصة الكويتية، رابع البورصات العربية التي تتم ترقيتها إلى مؤشر الأسواق الناشئة الصاعدة، إلى جانب كل من: مصر، والإمارات، وقطر.

وقالت “فوتسي” في بيانها، إنها قامت بترقية البورصة الكويتية نتيجة الوفاء بمتطلبات وضع السوق المتقدمة والثانوية الناشئة على التوالي، إضافة لاستمرارها بتعزيز السوق بدعم هيئة السوق المالية.

وأشادت “فوتسي” بالإصلاحات الكبيرة، التي قامت بها الجهات المنظمة للبورصة السعودية، إلا أنها ترى وجود بعض التحسينات المطلوبة.

وتوقعت أن تحقق البورصة السعودية، تلك التحسينات بداية العام المقبل.

وتوقعت “فوتسي راسيل”، في آب/ أغسطس الماضي، وضع البورصة السعودية ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية في مؤشرها، كونها غير مصنفة لديها حاليًا.

و”فوتسي راسل” تشغل العديد من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة، التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية، لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة.

والبورصة السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 174 شركة موزَّعة على 20 قطاعاً.

وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من أكبر شركة نفط في العالم “أرامكو السعودية” في 2018، على أن يتم طرحها في البورصة المحلية، وبورصة أو أكثر عالمية.