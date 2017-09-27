ترحيب أممي بقرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، بقرار السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة، في سابقة تعدّ الأولى من نوعها بالمملكة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، استيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: إن “الأمين العام يرحب بقرار المملكة العربية السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة”.

وأضاف أن “غوتيريش يعتبر القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات، بدءًا من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظرًا مفروضًا يعود إلى عقود.

وقبل هذا القرار كانت السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات، استنادًا لآراء وفتاوى لرجال دين يعارضونها، رغم المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات طوال السنوات الماضية دون استجابة رسمية.

وكان وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في شهر أبريل/ نيسان العام الماضي: إن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة للسيارة حاليًا، مشيرًا إلى أن “المستقبل تحدث فيه متغيرات ونتمنى أن تكون متغيرات إيجابية”.