لطيفة الشعلان.. أول سعودية تحصل على موقف سيارة باسمها (فيديو غراف)

كشفت لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى السعودي، وأشهر المطالبات بالسماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة عن استقبال فريد خصصه لها ،اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس، بعد قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز ،أمس الثلاثاء.

وقالت الشعلان في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “حين دخلت إلى مجلس الشورى ،هذا الصباح، استقبلتني الصبايا الرائعات بباقة ورد، أما شباب المجلس فأرسلوا لي صورة موقف السيارة المحجوز باسمي”.

وبحجز موقف خاص باسمها في مقر مجلس الشورى السعودي، تكون الشعلان أول امرأة سعودية تحصل على موقف سيارة في تاريخ المملكة، وإن كانت الخطوة رمزية، وتنتظر 9 أشهر لتدخل حيز التنفيذ.

وعلقت الشعلان ،أمس الثلاثاء، على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة فور صدوره، حيث فقدت السيطرة على نفسها، وبكت على الهواء مباشرة في مقابلة على قناة العربية، فرحًا بقرار الملك سلمان، وسط تفاعل من مذيع القناة، الذي رد عليها بأن “دموعها غالية”.

وتعد الشعلان من أبرز السعوديات اللاتي طالبن به بشكل رسمي منذ سنوات عبر عدة محاولات في مجلس الشورى من خلال عضويتها فيه.

وتصدرت عدة ناشطات سعوديات بارزات وحقوقيات معروفات مطالب نساء المملكة منذ عقود بالسماح لهن بقيادة السيارات، لكن غالبيتهن كن من خارج المؤسسة الرسمية، فيما تصدر اسم لطيفة الشعلان غالبية المطالب الرسمية في أشهر قضايا نساء السعودية.

ونص الأمر الملكي ،الصادر الثلاثاء، على تعديل نظام المرور، بحيث تمنح رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء بدءًا من الـ23 من يونيو/حزيران 2018.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم، الذي كان يمنع النساء من قيادة السيارة، استنادا لآراء وفتاوى لرجال دين يعارضونها، رغم المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات طوال السنوات الماضية دون استجابة رسمية.

ولا يوجد قانون رسمي يحظر قيادة السيارة على المرأة في السعودية، لكن القانون لا يسمح لها باستخراج رخصة قيادة، وتعتمد النساء في السعودية في تنقلاتهن على السائقين الذكور.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في شهر أبريل/ نيسان العام الماضي، إن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة للسيارة حاليًا، مشيرًا إلى أن “المستقبل تحدث فيه متغيرات ونتمنى أن تكون متغيرات إيجابية”.