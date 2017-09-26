بالفيديو.. أشهر المطالبات بالسماح للنساء بقيادة السيارة تبكي على الهواء بعد قرار الملك سلمان

فقدت عضو مجلس الشورى السعودي، لطيفة الشعلان؛ أشهر المطالبات بالسماح للنساء بقيادة السيارة السيطرة على نفسها، وبكت على الهواء مباشرة في مقابلة تلفزيونية للحديث عن قرارالملك سلمان الذي يدخل حيز التنفيذ بدءاً من العام المقبل.

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وكانت الشعلان تتحدث عبر الهاتف مع قناة “العربية” السعودية عن الأمر الملكي الخاص بمنح النساء رخص قيادة للسيارة والذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الثلاثاء، عندما بكت وسط تفاعل من مذيع القناة الذي رد عليها بأن “دموعها غالية”.

وتابعت عضو مجلس الشورى حديثها عن القرار الذي تعد الشعلان من أبرز السعوديات اللاتي طالبن به بشكل رسمي منذ سنوات عبر عدة محاولات في مجلس الشورى من خلال عضويتها فيه.

وتصدرت عدة ناشطات سعوديات بارزات وحقوقيات معروفات مطالب نساء المملكة منذ عقود بالسماح لهن بقيادة السيارات، لكن غالبيتهن كن من خارج المؤسسة الرسمية، فيما تصدر اسم لطيفة الشعلان غالبية المطالب الرسمية في أشهر قضايا نساء السعودية.

ونص الأمر الملكي الصادر الثلاثاء على تعديل نظام المرور، بحيث تمنح رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء بدءً من 23 يونيو/حزيران 2018.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم، الذي كان يمنع النساء من قيادة السيارة، استنادا لآراء وفتاوى لرجال دين يعارضونها، رغم المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات طوال السنوات الماضية دون استجابة رسمية.

ولا يوجد قانون رسمي يحظر قيادة السيارة على المرأة في السعودية، لكن القانون لا يسمح لها باستخراج رخصة قيادة، وتعتمد النساء في السعودية في تنقلاتهن على السائقين الذكور.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في شهر إبريل/ نيسان العام الماضي، إن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة للسيارة حالياً، مشيراً إلى أن “المستقبل تحدث فيه متغيرات ونتمنى أن تكون متغيرات إيجابية”.