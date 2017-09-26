أمريكا أول معلق على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية

رحبت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بمرسوم أصدره العاهل السعودي الملك سلمان يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارات.

وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين “نرحب بذلك بالتأكيد..هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لذلك البلد”.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، أمراً ملكيا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام القادم، لتنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً يعود لعقود.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن “أمرا ساميا باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء” صدر عن الملك سلمان.

وأضافت “تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك”.

وأوضحت أن “على اللجنة رفع توصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ (23 يونيو/حزيران 2018) ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة”.

وكانت السعودية قبل هذا القرار هي البلد الوحيد في العالم، الذي يمنع النساء من قيادة السيارة، استنادا لآراء وفتاوى لرجال دين يعارضونها، رغم المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات طوال السنوات الماضية دون استجابة رسمية.

ولا يوجد قانون رسمي يحظر قيادة السيارة على المرأة في السعودية، لكن القانون السابق لا يسمح لها باستخراج رخصة قيادة، وتعتمد النساء في السعودية في تنقلاتهن على السائقين الذكور.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في شهر إبريل/ نيسان العام الماضي، إن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة للسيارة حالياً، مشيراً إلى أن “المستقبل تحدث فيه متغيرات ونتمنى أن تكون متغيرات إيجابية”.