السماح للمرأة بقيادة السيارة.. الملك سلمان يأمر بإصدار رخص قيادة للسيدات في السعودية (فيديو)

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً يعود إلى عقود.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن “أمرًا ساميًا باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حدّ سواء” صدر عن الملك سلمان.

وأضافت: “تُشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات ( الداخلية ، والمالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية ) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك”.

وأوضحت أن “على اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ (23 يونيو/حزيران 2018) ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة”.

فيديو |#صدور_أمر_سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء. pic.twitter.com/wjIZvOfpPN — القناة السعودية ???????? (@saudiatv) September 26, 2017

وكانت السعودية قبل هذا القرار هي البلد الوحيد في العالم، الذي يمنع النساء من قيادة السيارات، استنادًا لآراء وفتاوى لرجال دين يعارضونها، رغم المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات طوال السنوات الماضية دون استجابة رسمية.

ولا يوجد قانون رسمي يحظر قيادة السيارة على المرأة في السعودية، لكن القانون السابق لا يسمح لها باستخراج رخصة قيادة، وتعتمد النساء في السعودية في تنقلاتهن على السائقين الذكور.

وكان وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في شهر أبريل/ نيسان العام الماضي، إن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة للسيارة حالياً، مشيراً إلى أن “المستقبل تحدث فيه متغيرات ونتمنى أن تكون متغيرات إيجابية”.