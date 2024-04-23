واشنطن: حماس غيرت مطالبها في محادثات الرهائن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، إن حركة حماس "غيّرت مطالبها" في مفاوضات الرهائن مع إسرائيل بوساطة مصر وقطر.

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي، وفقا لرويترز، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل وقف القتال في غزة، والتوصل إلى اتفاق يُطلق بموجبه سراح الرهائن الذين احتجزتهم الحركة بعد هجوم السابع من اكتوبر تشرين الأول.

وتم إطلاق سراح بعض الرهائن في هدنة تم التوصل إليها في غزة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، لكن توقفت في الوقت الحالي فيما يبدو جهود التوصل إلى اتفاق آخر لإطلاق سراح 133 رهينة متبقين.

وتهدد إسرائيل بهجوم بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتكدس أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في رفح؛ بحثاً عن ملاذ من الهجوم الإسرائيلي الذي دمّر معظم أنحاء القطاع خلال الأشهر الستة الماضية، وقتل أكثر من 34 ألفاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.