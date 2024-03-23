مسؤول حوثي: واشنطن ولندن تشنان هجمات "متهورة" على اليمن‎

قال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، اليوم السبت، إن أمريكا وبريطانيا تنفذان هجمات "متهورة" على اليمن.

وأضاف الحوثي، في منصة "إكس" أن تلك الهجمات "هدفها الأول كسر الحصار البحري عن السفن المرتبطة بالكيان الغاصب المحاصر لغزة"، حسب تعبيره.

وأردف قائلاً: "إن استمرار الهجمات "يؤكد استمرار أمريكا وبريطانيا بدعم المذابح والإبادة واستخدام التجويع كسلاح ضد أبناء غزة".

وختم محمد علي الحوثي بالتشديد على أن "هذا العدوان الهمجي إرهاب وغير قانوني وإجرام فاشل"، حسب قوله.