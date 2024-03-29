حكومة الأردن لحماس: محاولات التحريض "يائسة"

شدد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، على أن أي دعوة للتحريض على الدولة الأردنية ما هي إلا محاولات يائسة، تريد تشتيت البوصلة والتركيز.

وأضاف مبيضين في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية": "نتمنى على قادة حماس أن يوفروا نصائحهم ودعواتهم لضرورة حفظ السلم ودعوة الصمود لأهلنا في قطاع غزة".

وشدد مبيضين على أن "الأردن بلد له سيادة وله مرجعياته الدستورية، وقيادته تسمو على هذه المرجعيات، وعندما يكون الملك عبد الله الثاني في مقدمة الموقف العربي لا ننظر إلى بعض المراهقات السياسية، ولا إلى من يريد أن يحصد الشعبية على أنقاض الدمار الذي حل في غزة نتيجة لهذه الحرب الكارثية".