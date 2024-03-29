حكومة الأردن لحماس: محاولات التحريض "يائسة"
شدد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، على أن أي دعوة للتحريض على الدولة الأردنية ما هي إلا محاولات يائسة، تريد تشتيت البوصلة والتركيز.
وأضاف مبيضين في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية": "نتمنى على قادة حماس أن يوفروا نصائحهم ودعواتهم لضرورة حفظ السلم ودعوة الصمود لأهلنا في قطاع غزة".
وشدد مبيضين على أن "الأردن بلد له سيادة وله مرجعياته الدستورية، وقيادته تسمو على هذه المرجعيات، وعندما يكون الملك عبد الله الثاني في مقدمة الموقف العربي لا ننظر إلى بعض المراهقات السياسية، ولا إلى من يريد أن يحصد الشعبية على أنقاض الدمار الذي حل في غزة نتيجة لهذه الحرب الكارثية".
وأضاف الناطق باسم الحكومة الأردنية أن "هناك أيديولوجيات بائسة وشعبويات تريد تأليب الرأي العام باستغلال المشاعر والعواطف".
وشدد الناطق باسم الحكومة الأردنية على أن "السلام هو خيارنا الإستراتيجي، ومعاهدة السلام هي التي تمكّننا من ممارسة دورنا في تخفيف الضغوط على الأهل في الضفة الغربية".
وتأتي رسالة وزير الاتصال الحكومي الأردني، مهند مبيضين، شديدة اللهجة، عقب دعوات متكررة من قادة حركة حماس، حرّضوا خلالها الأردنيين على تنظيم مظاهرات واحتجاجات بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.