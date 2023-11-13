اعتقال شخصين في البرازيل يعيد تواجد "حزب الله" في أمريكا اللاتينية إلى الواجهة

أثار اعتقال السلطات البرازيلية شخصين يشتبه في تخطيطهما لارتكاب أعمال "إرهابية" في البلاد الأسبوع الماضي، الجدل حول وجود خلايا تنتمي إلى ميليشيا حزب الله اللبناني في عدد من دول أمريكا اللاتينية وذلك حسب ما أوردته تقارير إخبارية.

وذكرت مصادر قضائية برازيلية أنّ الموقوفيْن يُشتبه في أنهما ينتميان إلى خلية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، فيما زعم جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" أنّه أسهم في إحباط هجوم كانت خلايا تابعة للحزب ستنفذه في البرازيل.

وقال موقع "لو فيف" إن عملية اعتقال شخصين للاشتباه في ضلوعهما في التحضير لهجمات إرهابية"، تطرح مرة أخرى مسألة التواجد المحتمل لـ "حزب الله" اللبناني في أمريكا اللاتينية رغم نفي المشتبه فيهما، وهما يحملان الجنسية البرازيلية، أي تورط لهما في مخطط الهجوم خلال جلسة استماع أمام القضاء الجمعة الماضي."

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تصوير المشتبه فيهما وبث صورهما على أحد المواقع الإخبارية إذ صرح أحدهما بأنه من العبث أن يتم اتهامه بكونه عضوًا في حركة حماس أو في "حزب الله"، وأنه لا يعلم البتة من أين حصلت الجهات القضائية على تلك المعلومات.