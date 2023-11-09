البرازيل تعتقل شخصين للاشتباه في اتصالهما بحزب الله والتخطيط لهجمات

افادت ثلاثة مصادر مطلعة، بأن الشرطة الاتحادية البرازيلية اعتقلت الأربعاء شخصين بمجموعة يشتبه في تمويلها من ميليشيا حزب الله اللبنانية وكانت تخطط لشن هجمات محلية مزعومة وتتطلع إلى استقطاب البرازيليين.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها إنها "اعتقلت شخصين لم تذكر اسمهما بتهم تتعلق بالإرهاب في ساو باولو. ونفذت الشرطة أيضا عمليات تفتيش ومصادرة في ولايات ساو باولو وبرازيليا وميناس جيرايس". ولم يذكر بيان الشرطة حزب الله، ولم يتسن الاتصال بعد مع حزب الله للتعليق.

وقال وزير العدل فلافيو دينو خلال فعالية في ريو دي جانيرو "تجري الشرطة الاتحادية تحقيقا استنادا إلى فرضية وجود شبكة إرهابية تحاول ترسيخ دعائمها في البرازيل".