مقتل ضابط عراقي وإصابة آخر في سقوط طائرة شمالي العراق

قالت وزارة الدفاع العراقية إن ضابطا بالجيش العراقي قتل وأصيب آخر في حادث سقوط طائرة في مدينة طوز خورماتو شمالي العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الوزارة قولها إن عطلا فنيا أدى إلى سقوط الطائرة أثناء تنفيذ الخطة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات.

وذكرت الوزارة أنه "اثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني) حدث خلل فني بإحدى الطائرات مما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة".

وأضافت، أن "الحادث تسبب باستشهاد العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة أعلاه، وإصابة النقيب الطيار علاء سلمان"، مبينة أنه "تم نقل جثمان العقيد الشهيد والنقيب الجريح إلى مستشفى طوز خورماتو".