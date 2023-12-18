العراق.. مؤشرات على تدني المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات

غياب المنافس الأبرز

من جانبه، قال الخبير في الشأن الانتخابي عمار الطائي، من جهته، أنه "حسب توقعات نسبة المشاركة الشعبية، ستكون قليلة جدًّا، وربما لا تتجاوز الـ(12%)، فتوجد مقاطعة سياسية وشعبية كبيرة لها، وهذا واضح من خلال الأعداد القليلة التي تتوافد بشكل متقطع على مراكز الاقتراع في المدن العراقية".

وأكد الطائي لـ"إرم نيوز" أن "مقاطعة الانتخابات ستصب في صالح بعض الكتل والأحزاب السياسية، التي ستدفع بقوة بقواعدها الشعبية للمشاركة، من أجل الاستحواذ على مقاعد مجالس المحافظات، وسط غياب المنافس الأبرز لهم في الساحة وهو التيار الصدري".

وأضاف أن "الإصرار على إجراء انتخابات مجالس المحافظات وسط المقاطعة السياسية والشعبية الكبيرة لها، سوف يخلق وضعًا سياسيًّا غير مستقر، ومعادلة سياسية غير متوازنة، وهذا سيدفع إلى مشاكل سياسية، سوف تظهر خلال المرحلة المقبلة".

بالمقابل، قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في العراق جمانة الغلاي، لـ"إرم نيوز"، إن "العملية الانتخابية تجرى بشكل جيد ولا توجد أي معوقات، وأعداد المشاركين في العملية الانتخابية لا يمكن معرفتها خلال الساعات الأولى، لكن بصورة عامة الاقبال يعتبر جيدًا، حتى الآن".

وأضافت الغلاي أن "الكثافة دائمًا ما تكون على مراكز الاقتراع بعد الظهر وقبل إغلاق الاقتراع بساعتين، ولهذا نتوقع مشاركة كبيرة خلال العملية الانتخابية، وكل الجهود مستنفرة لإنجاح هذه العملية، والنتائج سوف تعلن، كما نص عليه قانون الانتخابات بعد (24) ساعة من انتهاء عملية التصويت".

يشار إلى أن مجالس المحافظات المُنتخبة تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقًا للدستور العراقي.

وخلال الاحتجاجات الشعبية، التي شهدها العراق عام 2019، ألغى البرلمان، بدفع من المحتجين، مجالس المحافظات التي تمثل السلطة التشريعية في المدن العراقية، باعتبارها "بابًا من أبواب الفساد المالي والإداري" كما وصفوها، خاصة في ظل الصراع السياسي على الموارد والنفوذ.