لبنان.. مخاوف من "فتنة" وسط تهديدات للسوريين ومطالبتهم بالمغادرة "قبل الجمعة"

فجّر مقتل منسق حزب القوات اللبنانية في قضاء جبيل باسكال سليمان، قبل أيام، ردات فعل مناهضة لوجود السوريين في لبنان، وسط خشية من انزلاق البلاد إلى أتون فتنة.

ولا تزال قضية مقتل سليمان تتفاعل بعد توقيف عصابة من السوريين مشتبه بتورّطهم في تنفيذ الجريمة داخل الأراضي اللبنانية، واستُكملت بنقل جثته إلى الداخل السوري بعد خطفه يوم الأحد الماضي.

وتشك أطراف سياسية وعدد من المراقبين في إعلان الأجهزة الأمنية بأن ما حدث كان بدافع السرقة، معتبرين أن الحادثة تحمل رسالة سياسية.