الجيش اللبناني يعلن مقتل منسق "القوات" في جبيل باسكال سليمان

أعلن الجيش اللبناني بوقت متأخر من مساء الاثنين، مقتل منسق منطقة جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، الذي تعرض لعملية خطف أثناء عودته بمفرده من مناسبة عزاء في منطقة جرد جبيل، الواقعة على الساحل بين بيروت وطرابلس.

وقال الجيش في بيان، اطلع عليه "إرم نيوز"، إن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف أعضاء عصابة من الجنسية السورية اعترفوا بأنهم وراء عملية الخطف.

وأضاف أنه تبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا.

وأكد الجيش في بيانه، أن قيادته تنسق مع السلطات السورية لتسليم الجثة، كم سيتم استكمال التحقيقات في حادثة الاغتيال بإشراف النيابة العامة التمييزية.