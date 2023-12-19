"جحيم المسكوبية".. ماذا يحدث في أسوأ معتقلات إسرائيل؟

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي من حملات الاعتقال في مدينة القدس المحتلة وضواحيها تحت بند التحريض أو دعم "الإرهاب"، فيما يصف المفرج عنهم من "سجن المسكوبية" ظروف احتجازهم فيه بالكارثية.

و"المسكوبية" هو أسوأ مركز تحقيق وتوقيف إسرائيلي، يقع غربي مدينة القدس، ويستعمل في الغالب للتحقيق مع المعتقلين المقدسيين، وأقسام التحقيق فيه تضم عشرات الزنازين الضيقة المعزولة عن العالم.

يقول أحد المفرج عنهم، طلب عدم الإفصاح عن هويته خوفاً من تكرار التجربة: "يتم استقبالنا من أول لحظة بالضرب المبرح، وتعرضت للتفتيش العاري وأفظع الشتائم والتهديد بالقتل".

وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "التحقيق كان يستمر لساعات تشعر أنها لن تنتهي، وطوال فترة التحقيق كنا نتعرض للضرب والشتم، بالإضافة إلى اقتحامات متكررة للغرفة يرافقها اعتداء عنيف".

اكتظاظ شديد وطعام قليل

وروى مفرج عنه آخر، طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته، جانباً من معاناته في المعتقل، بالقول: "خلافاً للضرب والإهانة التي تعرضنا لها، البرد تسلل لأجسامنا وعظامنا، بعد ما تم سحب جميع المقتنيات رغم البرد".

وأضاف، لـ"إرم نيوز": "كنا في الغرف نعاني من شدة الاكتظاظ وعدد كبير منا كان ينام على الأرض مباشرة، والطعام كانت كميته قليلة جداً وطعمه سيىء".