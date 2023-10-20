مظاهرات في مدن عربية وإسلامية وغربية تضامنا مع غزة
تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين في دول بمنطقة الشرق الأوسط وأنحاء من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، اليوم الجمعة؛ دعما للفلسطينيين وللتنديد بإسرائيل التي تكثف ضرباتها على قطاع غزة؛ ردا على هجمات حركة حماس.
وظهر تعاطف ودعم قوي لإسرائيل من حكومات غربية والكثير من المواطنين بسبب هجوم حماس، لكن رد إسرائيل أثار أيضا الغضب، خاصة في أغلب دول العالمين العربي والإسلامي.
واحتشد أكثر من 6 آلاف محتج في وسط العاصمة الأردنية عمّان، بينما تجمع آلاف آخرون بالقرب من السفارة الإسرائيلية.
وتجمع آلاف المحتجين أيضا في تركيا للمطالبة بإنهاء القصف، ووقف الآلاف من المحتجين في الجامع الأزهر بمصر، بينما تجمع آخرون في ميدان التحرير.
وفي بغداد، شارك عشرات الآلاف من العراقيين في مسيرة في ساحة التحرير وسط المدينة، وهم يلوحون بأعلام فلسطين.
وفي تركيا، تجمعت حشود أمام المساجد وهتفوا ضد إسرائيل. وفي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خرج الآلاف كذلك دعماً لغزة.
ورُفع علم فلسطيني ضخم فوق احتجاج في العاصمة الإيطالية روما، ونُظمت مظاهرات في مدن أوروبية أخرى تشمل مسيرة في براباند في الدنمارك وفي برلين، حيث ألقت الشرطة القبض على بعض المحتجين.
ومنعت ألمانيا وفرنسا المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وقالت العديد من الدول الأوروبية الأخرى إنها كثفت الأمن حول المعابد والمدارس اليهودية؛ خشية تحول الاحتجاجات إلى العنف.
وأبدى محتجون في الولايات المتحدة تضامنهم مع جانبي الصراع، مع تعزيز المدن الكبرى من نيويورك إلى لوس انجليس، ووجود الشرطة في المناطق السكنية لليهود والمسلمين.
وفي إيران، ذكر التلفزيون الرسمي أن مسيرات نظمتها الدولة أقيمت في أنحاء البلاد دعما لحركة حماس وتنديدا بالقصف الإسرائيلي لغزة.
وفي داكا عاصمة بنجلادش، ردد نشطاء مسلمون شعارات خلال احتجاج أقيم بعد صلاة الجمعة للتنديد بما تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
وفي سريلانكا، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "فلسطين لن تسيري وحدك أبدا".
وخرج المتظاهرون أيضا إلى الشوارع في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير، رغم إلغاء صلاة الجمعة في المسجد الرئيسي في سريناجار عاصمة الإقليم؛ لتجنب الاضطرابات.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا في غزة وفلسطين".
وكانت العاصمة الصومالية مقديشو على موعد مع تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة، طالب المشاركون فيها بتصعيد الموقفين العربي والدولي تجاه ما تقترفه إسرائيل من ممارسات همجية تجاه القطاع.
وتظاهر الآلاف أمام السفارة الفرنسية وسط العاصمة، معربين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.