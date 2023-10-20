مظاهرات في مدن عربية وإسلامية وغربية تضامنا مع غزة

تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين في دول بمنطقة الشرق الأوسط وأنحاء من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، اليوم الجمعة؛ دعما للفلسطينيين وللتنديد بإسرائيل التي تكثف ضرباتها على قطاع غزة؛ ردا على هجمات حركة حماس.

وظهر تعاطف ودعم قوي لإسرائيل من حكومات غربية والكثير من المواطنين بسبب هجوم حماس، لكن رد إسرائيل أثار أيضا الغضب، خاصة في أغلب دول العالمين العربي والإسلامي.

واحتشد أكثر من 6 آلاف محتج في وسط العاصمة الأردنية عمّان، بينما تجمع آلاف آخرون بالقرب من السفارة الإسرائيلية.

وتجمع آلاف المحتجين أيضا في تركيا للمطالبة بإنهاء القصف، ووقف الآلاف من المحتجين في الجامع الأزهر بمصر، بينما تجمع آخرون في ميدان التحرير.

وفي بغداد، شارك عشرات الآلاف من العراقيين في مسيرة في ساحة التحرير وسط المدينة، وهم يلوحون بأعلام فلسطين.

وفي تركيا، تجمعت حشود أمام المساجد وهتفوا ضد إسرائيل. وفي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خرج الآلاف كذلك دعماً لغزة.