مقتل 5 مدنيين في قصف للجيش السوداني على الفاشر

قتل نحو 5 مدنيين، وأصيب آخرون، إثر قصف جوي للجيش السوداني استهدف مدينة الفاشر شمال دارفور، لليوم الثاني على التوالي.

وقال شهود عيان ومصادر طبية لـ"إرم نيوز"، إن طيران الجيش السوداني شنَّ فجر اليوم الاثنين، غارات متعددة على الأحياء الشمالية والشرقية لمدينة الفاشر؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وعدد من الإصابات.

كما تسبب القصف الجوي لطيران الجيش السوداني بتدمير عدد من المنازل أحُرقت بالكامل، وفق مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.