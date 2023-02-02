العراق والسعودية يعززان التعاون الاقتصادي والتنموي ويتحدان في مواجهة آفة المخدرات

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن العراق يؤدي دورًا مهمًّا في تعزيز الاستقرار بالمنطقة عبر الحوار والتفاهم.

ويجري بن فرحان زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، التقى خلالها الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ووزير الخارجية فؤاد حسين.

وقال الوزير السعودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن "العلاقات تشهد زخمًا إيجابيًّا كبيرًا، حيث نعمل بخطى وثيقة لاستمرار هذا الزخم لتعميق التنسيق بالجانب الاقتصادي والتنموي، وندعم جهود بغداد لترسيخ الرخاء والاستقرار والنمو والازدهار في العراق".