العراق والسعودية يعززان التعاون الاقتصادي والتنموي ويتحدان في مواجهة آفة المخدرات
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن العراق يؤدي دورًا مهمًّا في تعزيز الاستقرار بالمنطقة عبر الحوار والتفاهم.
ويجري بن فرحان زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، التقى خلالها الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ووزير الخارجية فؤاد حسين.
وقال الوزير السعودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن "العلاقات تشهد زخمًا إيجابيًّا كبيرًا، حيث نعمل بخطى وثيقة لاستمرار هذا الزخم لتعميق التنسيق بالجانب الاقتصادي والتنموي، وندعم جهود بغداد لترسيخ الرخاء والاستقرار والنمو والازدهار في العراق".
وأشار إلى أن "العراق يشهد تطورًا اقتصاديًّا إيجابيًّا، والسعودية أيضًا في تطور ونمو اقتصادي كبير، ولا بد أن نستفيد من هذه الفرص".
وتابع بن فرحان: "العراق يؤدي دورًا مهمًّا في تعزيز الاستقرار بالمنطقة من خلال الحوار وتعزيز المصالح المشتركة ومعالجة أي أوجه خلاف، و دون الاستقرار لن نحقق الرخاء الذي نسعى إليه".
بدوره، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن "هناك تعاونًا مستمرًّا في المجال الأمني ومكافحة المخدرات مع السعودية".
وقال إن "زيارة وزير الخارجية السعودي مهمة، وتأتي في وقت يتميز بكثرة التحديات"، مؤكدًا "أهمية إجراء الحوارات والنقاشات حول التحديات التي تهم المنطقة عامة".
وأشار إلى أن "هنالك تنسيقًا مع الجهات المعنية والمسؤولين في المملكة العربية السعودية، حول السياسة النفطية والتنسيق ضمن إطار أوبك وأوبك بلس، إضافة إلى وجود تعاون مكثف حول التبادل التجاري والاستثماري، ونتطلع إلى تزويد العراق بالكهرباء سواء من الشبكة السعودية أو الخليجية".
ولفت إلى "وجود تعاون مستمر مع المملكة العربية السعودية، في المجال الأمني ومحاربة عصابات المخدرات، والعمل على تخفيف حالة التوتر في المنطقة"، مبينًا أن "السعودية تلعب دورًا مهمًّا في هذا المجال".
وتابع الوزير العراقي: "الاجتماع تطرق إلى عقد المجلس المشترك التنسيقي العراقي السعودي، إضافة إلى التطرق للاستثمارات"، مشيرًا إلى أن "الجانب السعودي أكد استعداد الشركات السعودية للاستثمار لدعم الاقتصاد العراقي".