فيصل بن فرحان: السعودية ستواصل الدفع نحو التوصل لاتفاق نووي مع إيران

وفي ملف النفط، أوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ستواصل العمل على استقرار أسعار النفط من خلال الحوار مع كافة الشركاء.

وقال إن "أسعار النفط منصفة الآن ومستقرة"، مضيفًا أن "سعر النفط يجب أن يكون منصفًا للمستهلك والمنتج، وشرحنا لأمريكا ذلك".

وفيما يتعلق بالعلاقات بين السعودية وروسيا، أكد الأمير فيصل بن فرحان، أن "العلاقات جيدة بين الرياض وموسكو، وأنه يجب البناء على هذا بالحوار، وهو ما ساعد المملكة على التوسط في صفقات إطلاق سراح بعض الأسرى".

وعن الفارق بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية في أمريكا، قال وزير الخارجية السعودي، إن "المصالح ومجالات التعاون بين واشنطن ودول الخليج ستظل قوية رغم الاختلافات".

وعن أزمة الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية السعودي على أن "المملكة تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة".