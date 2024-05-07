اليمن.. قتيلان إثر انفجار مستودع أسلحة في مأرب
قتل يمنيان، اليوم الثلاثاء، بانفجار مستودع سلاح تابع لتاجر أسلحة، قرب أحد أكبر مخيمات النزوح في محافظة مأرب، شمال شرق البلاد.
وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب، لـ"إرم نيوز"، إن حريقًا نشب في مستودع لخزن الذخائر المتنوعة والسلاح يعود لتاجر أسلحة محلي، أدى إلى انفجاره، قرب مخيم "العرق الأوسط" المخصص لاستضافة النازحين اليمنيين من مناطق الصراع الأخرى، في مديرية الوادي، جنوب شرق محافظة مأرب.
وأكدت المصادر سقوط مصابين في الحريق الذي امتد لعشرات المنازل المؤقتة للنازحين، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ والإطفاء من إخماده بعد عدة ساعات.
من جهتها، نقلت منصة "مأرب 360" على فيسبوك عن مصدر إغاثي قوله إن الحريق أسفر عن مقتل رجل وفتاة، واحتراق أكثر من 30 منزلًا للنازحين والمجتمع المضيف بشكل كامل، وتضرر منازل أخرى بشكل جزئي.
ولم تُصدر الجهات الرسمية حتى اللحظة بيانا بشأن الحادثة.
وشهد اليمن حوادث مشابهة بسبب انتشار أسواق الأسلحة ومستودعاتها في مناطق مدنية مأهولة، كان آخرها في عام 2022، عندما انفجر مستودع في محافظة أبين، جنوبي البلاد، أدى إلى مقتل وإصابة 36 شخصًا، وتضرر عدد من المنازل.