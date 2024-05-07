اليمن.. قتيلان إثر انفجار مستودع أسلحة في مأرب

قتل يمنيان، اليوم الثلاثاء، بانفجار مستودع سلاح تابع لتاجر أسلحة، قرب أحد أكبر مخيمات النزوح في محافظة مأرب، شمال شرق البلاد.

وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب، لـ"إرم نيوز"، إن حريقًا نشب في مستودع لخزن الذخائر المتنوعة والسلاح يعود لتاجر أسلحة محلي، أدى إلى انفجاره، قرب مخيم "العرق الأوسط" المخصص لاستضافة النازحين اليمنيين من مناطق الصراع الأخرى، في مديرية الوادي، جنوب شرق محافظة مأرب.