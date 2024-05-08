غالانت: جبهة لبنان قد تشهد "صيفا ساخنا"

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، مما سماه "صيفا ساخنا" مع ميليشيا حزب الله، معتبرا أن مهمة قواته "لم تكتمل" على الحدود الشمالية مع لبنان.

جاء ذلك في كلمة متلفزة أدلى بها أمام قادة وضباط خلال تفقده قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.

وزعم غالانت "إبعاد حزب الله عن خطوط التماس إلى مسافات كبيرة"، مستدركا: "هذا لا يعني أنه اختفى، لكنه ليس موجودا هناك"، وفق ما نقلت "الأناضول".

وتتبادل إسرائيل وميليشيا حزب الله القصف عبر الحدود بشكل يومي منذ اندلاع الحرب في غزة، لكنهما يُحجمان عن الدخول في حرب واسعة.