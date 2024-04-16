الانتقام أو التهدئة.. إسرائيل على مفترق طرق بعد الهجوم الإيراني

ترى صحيفة "لوموند" الفرنسية أن إسرائيل تقف على مفترق طرق بعد الهجوم الانتقامي الإيراني، وتتصارع مع خيارين معقدين هما الانتقام أو وقف التصعيد.

وقالت الصحيفة إن "الهجوم الذي يسلط الضوء على العدوانية الإيرانية المتزايدة، ترك الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمام خيارين صعبين، وسط مخاوف يبديها حلفاء إسرائيل من نشوب صراع واسع".

وتبنى رئيس الوزراء نتنياهو نهجا حذرا؛ إذ أجرى محادثة هاتفية في وقت متأخر من الليل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وامتنع عن اتخاذ إجراءات انتقامية فورية.

وقال بيان مقتضب أصدره نتنياهو أشاد بالقدرات الدفاعية لإسرائيل: "لقد اعترضنا.. معًا سننتصر".