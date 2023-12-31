وسط القصف والحرب.. المجاعة تفاقم معاناة أهالي غزة

قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن الجوع يجتاح جميع أرجاء مخيم المواصي في غزة، فيما تحاول الأمهات خبز حفنات قليلة من الدقيق الفاسد لتوفير الطعام لأطفالهن.

ووصفت الصحيفة المعاناة في المخيم تقول: "إنك لتجد الجوع في أجساد الأطفال المرهقين المُطرحين أرضاً، وفي الطعام الفاسد، وفي ثديي كاميليا صبح، وهي أم لخمسة أطفال، لم تعد قادرة على إرضاع طفلها"، وقالت إنها "تشعر وأطفالها بالدوار والصداع".

وسابقاً، أبلغ الجيش الإسرائيلي "صبح" وعائلتها بإخلاء الشمال والذهاب إلى مخيم المواصي، كي يكونوا في مأمن، لكنهم ليسوا بمأمن من الجوع والمرض والعطش، وهي ظروف قد تؤدي لموتهم أيضاً.

وبينما وصل إجمالي عدد الوفيات في غزة إلى 21672 والمصابين نحو 55000، أشار تقرير لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابعة للأمم المتحدة إلى أن "جميع سكان غزة يعانون من مستويات متأزمة من الجوع، بينما يواجه ربعهم ظروفاً كارثية".