تنديد أممي بسقوط قتلى مدنيين في غزة

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يندد بسقوط قتلى مدنيين في غزة باعتباره أمراً "غير مقبول" ويطالب "بوقف (ذلك) على الفور" ويحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقصفت إسرائيل أهدافاً لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة لليوم الثاني على التوالي الأربعاء وأطلق مسلحون فلسطينيون مئات الصواريخ عبر الحدود، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار لمسافة تصل إلى تل أبيب، في حين بدأت مصر جهوداً للتوسط في إنهاء القتال.