دون إنذار.. قصف مدفعي عنيف على دير البلح يتسبب بموجة نزوح كبيرة

شهدت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ليلة أمس السبت، قصفًا مدفعيًا عنيفًا طال المحاور الشرقية والجنوبية للمدينة؛ ما تسبب بموجة نزوح كبيرة بين صفوف الفلسطينيين إلى وسط المدينة وإلى عدد من مراكز الإيواء، جراء القصف العشوائي الذي استمر عدة ساعات، وفقا لمراسل "إرم نيوز".

ووفق شهود عيان فإن المدفعية الإسرائيلية ودون سابق إنذار بدأت بإطلاق القذائف بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين في جنح الظلام، ووسط انقطاع للتيار الكهربائي؛ ما سبب حالة من الخوف والذعر لدى المواطنين لا سيما الأطفال والنساء أجبرتهم على النزوح من منازلهم.

وأوضحوا في حديثهم لـ"إرم نيوز"، أن أكثر من 12 شخصا غالبيتهم من الأطفال أصيبوا بشظايا القذائف التي كانت تنهال على رؤوسهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة لتلقي العلاج اللازم.