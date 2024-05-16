هل يخترق "اجتماع القاهرة 2" حالة الانسداد السياسي في ليبيا؟

وعلّق المرشح الرئاسي سليمان البيوضي على اللقاء المرتقب بقوله إنه: "سيكون خطوة تؤدي لانفراجات مهمة على مستوى العملية السياسية المتعثرة في ليبيا".

وأوضح البيوضي لـ"إرم نيوز" أن: "الحل الآن مرتبط بتوحيد السلطة التنفيذية وما لم تنجز هذه الخطوة فإن الانتخابات العامة في ليبيا ستبقى بعيدة المنال".

وأعرب عن تفاؤله بأن حلا قريبا يلوح في الأفق، وبدء المشاورات واللقاءات ستتوج سريعا بنتائج فعالة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من بدء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني خوري مهامها رسميًّا في طرابلس، بعد استقالة المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، في السادس عشر من أبريل/ نيسان الماضي.

وأرجع باتيلي الذي تسلم مهامه منذ العام 2022 استقالته إلى "الإحباطات الناجمة عن وصول جهود البعثة الأممية إلى طريق مسدود".

واعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية جلال الحرشاوي أن: "المنفي وصالح وتكالة سيتحدثون عن الانسداد السياسي، لكن لا أتوقع أن يتم تحقيق أي اختراق فيه، لا أتوقع شيئا جديدا".

وتوقع الحرشاوي في تصريح لـ"إرم نيوز" "تركيزًا أكبر على المسائل الاقتصادية وتقليل التركيز على السياسة ومسألة الانتخابات" لافتًا إلى أنه "يجب أن يكون هناك تغيير في النهج، وأيضًا لأن الأزمة الاقتصادية في ليبيا الآن خطيرة جدًا، إنها حالة طوارئ كبيرة".

ومنذ تعثر تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2021 تتخبط البلاد دون حل سياسي، وسط محاولات لإزاحة حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة.