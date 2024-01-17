الزبيدي: بقاء ميليشيا الحوثي يهدد المنطقة بصراع دائم

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء عيدروس الزُبيدي، اليوم الأربعاء، إن "بقاء ميليشيا الحوثي على قيد الحياة يبقي هذا الجزء من العالم منطقة صراع دائم".

وخلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أكد الزبيدي أن "الصراع في المنطقة سيظل مستمرا طالما لا يوجد هناك أي إجراءات رادعة للتهديدات الحوثية"، مشيرا إلى أن "باب المندب في البحر الأحمر يُعد ممرا مائيا بالغ الأهمية، ليس لليمن فقط، وإنما لدول العالم أجمع".

ونوه الزبيدي إلى أن "التصدّي لتصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب بات اليوم يُمثّل مهمة دولية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".