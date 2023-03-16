السلطات المغربية تُوقف متطرفين يشتبه بتورطهم في قتل شرطي
تم توقيف 3 مغاربة ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي يشتبه بتورطهم بقتل شرطي عثر على جثته متفحمة، مطلع آذار/مارس، قرب الدار البيضاء، على ما ذكرته الشرطة الأربعاء.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان أن القبض على المتهمين الرئيسين تم إثر "عمليات أمنية" في الدار البيضاء وفي منطقة سيدي حرازم في ضواحي فاس (شمال)، وأشارت إلى أن المشتبه به الثالث أوقف "في عملية لاحقة بالدار البيضاء".
وأضاف البيان: "تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه بهم أعلنوا مؤخرًا الولاء للتنظيم الإرهابي، وعقدوا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بقتل شرطي.
وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت في البداية عن جريمة تورط فيها تجار مخدرات.
وتم العثور على جثة شرطي متفحمة ومشوهة قُتل طعنًا، في 2 آذار/مارس، في منطقة ريفية تابعة للدار البيضاء.
وكان المشتبه بهم الثلاثة يعتزمون "تصفية الشرطي جسديًا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي لغرض ارتكاب جريمة سطو على وكالة بنكية"، بحسب بيان المديرية.
وتم احتجاز المشتبه بهم، وأوكل التحقيق إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية المكلف بمكافحة الإرهاب.
وإذ بقيت المملكة بمنأى عن أعمال العنف المرتبطة بالجماعات المتطرفة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأجهزة الأمنية تبلغ بانتظام عن حملات تستهدف التنظيم الإرهابي وإحباط مخططات لشن هجمات.