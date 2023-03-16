السلطات المغربية تُوقف متطرفين يشتبه بتورطهم في قتل شرطي

وأضاف البيان: "تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه بهم أعلنوا مؤخرًا الولاء للتنظيم الإرهابي، وعقدوا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بقتل شرطي.

وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت في البداية عن جريمة تورط فيها تجار مخدرات.

وتم العثور على جثة شرطي متفحمة ومشوهة قُتل طعنًا، في 2 آذار/مارس، في منطقة ريفية تابعة للدار البيضاء.

وكان المشتبه بهم الثلاثة يعتزمون "تصفية الشرطي جسديًا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي لغرض ارتكاب جريمة سطو على وكالة بنكية"، بحسب بيان المديرية.