الجيش الإسرائيلي يقتحم عددا من بلدات ومدن الضفة الغربية
اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بني نعيم شرقي محافظة الخليل بعدد من المركبات والآليات العسكرية، وسط إطلاق عشرات من قنابل الغاز السام ومداهمات لعدد من المنازل في البلدة.
وبحسب مراسل "إرم نيوز"، فإن القوات الإسرائيلية داهمت عددًا من منازل المواطنين واعتقلت 6 أشخاص بعدما قامت بتفتيش المنازل وتخريب محتوياتها.
وأفاد شهود عيان أن مواجهات شعبية اندلعت في البلدة بين الجيش والشبّان، حيث رد الشبّان على الاقتحام بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وحرق الإطارات المطاطية.
ومن جهة أخرى، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق محافظة نابلس بعدد من المركبات العسكرية وقوات المشاة، ونصبوا حاجزًا على المدخل الشمالي للبلدة.
وأفاد مراسلنا بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين والجيش الإسرائيلي في البلدة، أسفرت عن إصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي، وما زالت المواجهات مستمرة.
وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن الجيش الإسرائيلي اعتدى على أحد المصابين داخل سيارة الإسعاف على الحاجز المقام شمالي البلدة، ومنع طواقم الإسعاف من التحرك باتجاه المستشفى.