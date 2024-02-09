الجيش الإسرائيلي يقتحم عددا من بلدات ومدن الضفة الغربية

اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بني نعيم شرقي محافظة الخليل بعدد من المركبات والآليات العسكرية، وسط إطلاق عشرات من قنابل الغاز السام ومداهمات لعدد من المنازل في البلدة.

وبحسب مراسل "إرم نيوز"، فإن القوات الإسرائيلية داهمت عددًا من منازل المواطنين واعتقلت 6 أشخاص بعدما قامت بتفتيش المنازل وتخريب محتوياتها.

وأفاد شهود عيان أن مواجهات شعبية اندلعت في البلدة بين الجيش والشبّان، حيث رد الشبّان على الاقتحام بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وحرق الإطارات المطاطية.