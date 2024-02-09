10 قتلى إثر قصف منزل مأهول وسط غزة

قُتل 10 أشخاص وأصيب 16 آخرون، إثر قصف للطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزل مأهول في بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف بصاروخين على الأقل منزلاً مكوناً من عدة طوابق لعائلة النجار في منطقة التعابين ببلدة الزوايدة، ما أسفر عن مقتل 10 مواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب جرح 12 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وبحسب شهود عيان، فإن القصف أحدث دمارا واسعا في المنطقة وتضررت عدة منازل مجاورة، إلى جانب التدمير الكامل الذي حلّ بالمنزل المستهدف.