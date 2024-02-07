قتلى وجرحى في قصف اسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة‎

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلين وسط وجنوب قطاع غزة ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وجرح آخرين وُصفت حالتهم بالخطيرة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي، استهدف منزلًا يعود لعائلة بخيت في منطقة البركة غرب مدينة دير البلح ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين وجرح 7 آخرين وما زالت عمليات البحث عن مفقودين مستمرة.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران أن 3 مواطنين قُتلوا وجرح 7 آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل مأهول بمدينة دير البلح.

وأوضح الدقران في حديث لـ إرم نيوز"، أن معظم الإصابات التي وصلت تعود لأطفال يعانون من جروح بالغة الخطورة في الأجزاء العلوية ويجري تقديم العلاج اللازم لهم.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا مأهولًا في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وجرح آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى أن الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح ازدادت بوتيرة متصاعدة في الأيام الأخيرة.