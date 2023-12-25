"السجون الإسرائيلية" تعزل الأسرى الفلسطينيين عن العالم

عزلت إدارة السجون الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين عن العالم، بعد أن منعت الزيارات إليهم منذُ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يرفع من حجم معاناتهم، ولا سيما في ظل استمرار الاعتداءات والضرب والتنكيل بحقهم، وفقًا لشهادات أسرى محررين وعائلات آخرين مازالوا يقبعون في سجون إسرائيل.

قلق دائم

ويقول محمد كميل، وهو أحد أقارب الأسير محمود ياسين، وهو من جنين شمال الضفة الغربية، إنه "تم عزل الأسرى بشكل كامل بعد الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيثُ بدأت معاناة جديدة لنا في رحلة البحث عن محمود"، المعتقل منذُ عام 2006.

وأضاف لـ"إرم نيوز"، "نحن لا نعلم إذا ما تم نقله من سجن النقب أو لا، ومنذ بداية الحرب حتى اليوم لم نحصل على معلومة واحدة حول محمود".

وبين أن "الشهادات التي نسمعها من الأسرى المحررين والوضع الصحي والتعب اللي بنشوفه على وجوهم يجعلنا في حالة قلق دائمة، خاصة بعد استشهاد أكثر من أسير بعد الضرب المبرح مثل الأسير ثائر أبو عصب".

وأكد محمد كميل أنه "يجب أن يكون هناك تحرك دولي ومؤسساتي يفضي لإعادة الزيارات حتى نطمئن على أولادنا".

وضع الأسرى يُرثى له

بدورها تقول إيمان خصيب والدة الأسير براء صالح المعتقل منذُ شهرين، إن "وضع الأسرى يرثى له، الأمر الذي يتركنا في قلق دائم على ابننا الذي لا نعلم عنه أي معلومة منذ اعتقاله إلى الآن".