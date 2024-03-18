الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى "الشفاء" في غزة بحثاً عن قادة حماس

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مستشفى "الشفاء" غرب مدينة غزة، على وقع دوي سلسلة انفجارات واشتباكات مسلحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية عسكرية "مباغتة"، في المستشفى ومحيطها، بحثاً عن قادة كبار في حركة حماس.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات مكثفة ومباغتة في منطقة حي "الرمال"، وفي عدد من الطرق المؤدية لمستشفى "الشفاء".